Taranto, Polizia sequestra cozze in cattivo stato di conservazione

TARANTO – La Polizia ha sequestrato 25 chilogrammi di cozze non tracciate ed in cattivo stato di conservazione, sanzionato un trasportatore e chiuso temporaneamente un ristorante sulla litoranea salentina. L’ operazione è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato Borgo, tutto ha inizio al rione Tamburi dove viene notato un furgone il cui conducente era intento a caricare numerose cassette contenenti vaschette di cozze già sgusciate e probabilmente destinate alla ristorazione.

I poliziotti hanno seguito il mezzo commerciale che ha raggiunto un ristorante della litoranea salentina dov’è ha consegnato una decina di cassette di cozze caricate poco prima.

L’intervento della Polizia ha permesso di bloccare il conducente del furgone, un tarantino di 40 anni, e di recuperare nel vano posteriore del furgone una cinquantina di cassette uguali a quelle appena consegnate al ristoratore riscontrando sia il cattivo stato di conservazione delle cozze che l’assoluta mancanza di documenti di tracciabilità.

Il controllo del ristorante effettuato con il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Taranto ha fatto emergere numerose irregolarità sulla tracciabilità e la conservazione degli alimenti e le precarie condizioni igieniche dei locali.

Le cozze sequestrate per un peso totale di circa 25 chilogrammi sono state distrutte con l’ausilio di un compattatore di un’azienda specializzata mentre il 40enne conducente del furgone è stato sanzionato amministrativamente e per il ristorante disposta la momentanea chiusura fino al ripristino delle condizioni igienico ottimali per l’esercizio dell’attività di ristorazione.

