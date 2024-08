Taranto, bimba salvata da carabinieri: Cavallo, ‘Evitata tragedia’

«Esprimo la mia più grande gratitudine e soddisfazione nei confronti dei due colleghi in servizio alla Stazione Carabinieri di Taranto Principale, che hanno scongiurato una tragedia salvando una bambina di appena 3 anni che rischiava di soffocare». Così Roberto Cavallo Segretario Generale Provinciale Aggiunto del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) di Taranto.

«Un gesto esemplare, un intervento tempestivo messo in atto da Angelo e Dino, conclusosi nel miglior modo auspicabile. Ci auguriamo che i due colleghi siano valorizzati e ringraziati adeguatamente dai nostri vertici per aver salvato questa bambina con la loro impeccabile professionalità e alto senso del dovere che li contraddistingue. Noi siamo questi – conclude Cavallo – servitori dello Stato tra la gente e per la gente, in una parola: Carabinieri».

