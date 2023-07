Taranto: Picchia e insulta la moglie, arrestato 44enne

La Polizia ha arrestato un 44enne di Taranto per maltrattamenti nei confronti della moglie. Gli agenti della squadra volante sono intervenuti in seguito a una segnalazione giunta alla sala operativa, trovando i due coniugi all’esterno dell’abitazione.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, nonostante la presenza dei poliziotti, ha continuato a inveire contro la moglie con insulti e minacce di morte. La donna ha raccontato che non era la prima volta che subiva le aggressioni fisiche e verbali del marito e che i problemi erano cominciati quando l’uomo aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche. Anche in altre circostanze era stata costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Nella serata di domenica 9 luglio, dopo essere rientrata da una cena con dei parenti, la donna è stata insultata e picchiata dall’uomo. Poi è riuscita a divincolarsi e a chiamare i soccorsi.

