La consegna delle chiavi della città dalle mani del primo cittadino a quelle delle statue di argento dei santi Martino e Comasia, poi la lunga e tradizionale processione per le vie della città. «Il consegnare le chiavi della città al patrono, come a esprimere la volontà di legarsi all’operato di san Martino, nel far crescere la città nella solidarietà. Da parte del Santo patrono c’è tutto l’impegno a rendere sempre più accogliente e bella Martina Franca, noi cittadini siamo pronti a seguirlo».

Il solenne pontificale è stato presieduto dall’Arcivescovo coadiutore di Taranto Mons. Ciro Miniero.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp