Taranto: Riduzioni IMU fino all’80% per imprenditori agricoli

In ordine alla questione Imu aree fabbricabili, l’amministrazione Melucci conferma di aver già incontrato in passato le associazioni di categoria, spiegando che gli imprenditori agricoli, anche se non hanno fatto la dovuta dichiarazione, possono farla “ora per allora”.

«Per chi è imprenditore agricolo, quindi – ha spiegato l’assessore al Patrimonio Laura Di Santo – anche se il suo terreno ricade in zona edificabile viene tassato come agricolo. L’amministrazione con delibera di consiglio ha rideterminato i valori inserendo riduzioni fino all’80% per le zone fuori dalla città consolidata. Con un emendamento presentato da Paolo Castronovi, inoltre, nelle aree fabbricabili che sono sottoposte a vincolo, anche se solo una particella risulta vincolata, si può applicare una riduzione fino all’80% dell’indice Imu».

