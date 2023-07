Presentato percorso Sales management & marketing nella crocieristica

Formare figure professionali altamente qualificate per contribuire allo sviluppo turistico del territorio tarantino e garantire agli allievi un titolo di studio immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Taranto, partner della fondazione ITS per il Turismo ed i Beni Culturali della Puglia, nata a Lecce ed operante in tutta la regione.

Gli ITS, la cui recente riforma è contenuta nella legge del 15 luglio del 2022 n. 99, sono Academy di Alta Specializzazione Tecnologica istituite dal Ministero dell’Istruzione, facenti parte del segmento di istruzione terziaria professionalizzante. La filiera dell’Alta Formazione terziaria, in precedenza presidiata, nel sistema ordinamentale italiano solo dalle Università, dai Politecnici e dell’AFAM è stata completata con le Accademy ITS uniformando il nostro sistema a quello di altri paesi. L’ITS opera da sempre in sinergia con le scuole, le imprese, le associazioni, gli enti pubblici, le università ed i centri di ricerca, ponendosi come ponte tra le diverse istituzioni, per favorire un incontro produttivo tra domanda e offerta di occupazione, creando in cooperazione con esse profili validi ed innovativi, preparati anche per l’auto-imprenditorialità.

Il turismo da crociera è un fenomeno in espansione costante da oltre un ventennio. Nello specifico, la Puglia si conferma “regina adriatica”, con dati e statistiche incoraggianti relativi alla movimentazione dei passeggeri. Il porto di Taranto è stato riconosciuto nel 2022 miglior destinazione per le navi da crociera e l’anno successivo, con l’arrivo del Gruppo Costa, è diventato la prima home port pugliese. Nel quadro di valorizzazione del territorio in una logica di Blue Economy cresce il bisogno di professionalità qualificate in grado di operare a bordo delle navi da crociera, che ricoprano ruoli di gestione dei comparti di erogazione di servizi al cliente e svolgano adeguatamente compiti di accoglienza ed informazione.

È questo il contesto in cui nasce il percorso biennale di alta specializzazione ITS, realizzato in stretta collaborazione con il Gruppo Costa, con l’Assessorato allo Sviluppo Economico ed al Turismo e con l’Amministrazione tutta. L’obiettivo comune è quello di formare figure specializzate che abbiano una visione completa dell’accoglienza a bordo. Tali figure professionali, attraverso le competenze acquisite, rappresentano un contributo fondamentale allo sviluppo di un sistema di politiche territoriali afferenti al comparto del Turismo. Al 2° anno di corso sarà inoltre possibile scegliere fra due specializzazioni: Future Cruise Consultant o Tour Expert. Entrambi profili coniugano le prassi tradizionali dell’ospitalità con il costante aggiornamento tecnologico del sistema-turismo utilizzando le automazioni e le tecnologie digitali come smart services, realtà aumentata e virtuale, strategie e contenuti per l’esperienza digitale, intelligenza artificiale, robotica, chat-box e neuro-web marketing.

Il percorso biennale fornirà le competenze necessarie per promuovere e commercializzare agli ospiti future crociere, presentare e fornire informazioni relative all’itinerario da crociera, nonché svolgere e curare attività di back office. Il percorso è articolato in due anni di didattica laboratoriale ed esperienziale, il cui 40% del monte ore totale è svolto in stage. Sarà avviato entro il 31 ottobre 2023 ed è gratuito (grazie al co-finanziamento della Regione Puglia e del Ministero dell’Istruzione). Possono candidarsi ad entrare in aula giovani e/o professionisti selezionati tramite prova scritta, colloquio orale e valutazione dei titoli.

I risultati del monitoraggio INDIRE 2023 vedono l’ITS Turismo e Beni Culturali della Regione Puglia classificato al primo posto a livello nazionale nell’area Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali – Turismo del sistema terziario di istruzione tecnologica, un riconoscimento proveniente dal monitoraggio nazionale INDIRE, giunto anche in virtù dei livelli occupazionali raggiunti al termine dei percorsi formativi.