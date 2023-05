Taranto: Paura sulla SS 106, camion prende fuoco

Paura sulla Strada Statale 106 ionica nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio, quando un grosso camion ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno chiuso al traffico l’arteria per spegnere le fiamme. Nessuno è rimasto ferito, nemmeno il conducente del mezzo pesante che è riuscito subito a mettersi in salvo. Da accertare le cause che hanno innescato il rogo.

