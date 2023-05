Taranto: Furti alla Biblioteca Acclavio e al Mudit, un arresto

La Polizia di Taranto ha individuato e arrestato in poche ore un 22enne, ritenuto responsabile di due furti avvenuti la scorsa notte nella Biblioteca Acclavio e al Museo Mudit.

Dopo aver ricevuto dalla sala operativa la notizia di un furto nella Biblioteca Acclavio, in via Salinella, gli agenti si sono portati sul posto cogliendo sul fatto un giovane, già conosciuto per reati contro il patrimonio, il quale stava uscendo frettolosamente dalla struttura.

L’uomo, che perdeva copiosamente sangue dalla mano destra, ha cercato di allontanarsi in direzione di via Plateja, ma è stato bloccato. Con l’ausilio della Polizia Scientifica è stato appurato che il 22enne si sarebbe ferito alla mano con i cocci del vetro infranto di un distributore di bevande.

Dopo aver tamponato la ferita, che continuava a perdere sangue e in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, i poliziotti hanno perquisito il 22enne trovando un tablet marchiato MUDIT, il Museo situato nella vicina via Plateja.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato arrestato per furto aggravato e posto ai domiciliari.

