Taranto, paura in Città Vecchia. Auto prende fuoco

TARANTO – Attimi di paura stamattina nella Città Vecchia di Taranto. Una Ford Fiesta si è completamente incendiata ed è andata distrutta, per fortuna senza alcuna conseguenza per i passeggeri che sono riusciti a scendere dalla vettura prima del rogo.

Il guidatore, in auto assieme ad altre due persone, ha incominciato a sentire “puzza di bruciato” mentre percorreva via Garibaldi. Ha fatto in tempo ad accostare nei pressi della Chiesa di San Giuseppe e a far scendere i passeggeri e ha aperto il cofano: dal motore si sono subito sprigionate le fiamme che hanno avvolto il mezzo, distruggendolo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del Porto per spegnere l’incendio. Intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per mettere in sicurezza la zona e consentire la regolare ripresa del traffico veicolare.

FOTO DI FRANCESCO MANFUSO

