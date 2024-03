Taranto, tenta di togliersi la vita: salvato dalla Polizia

TARANTO – Ancora un importante gesto da parte degli uomini della Polizia di Stato. Gli agenti della sezione “Volante” hanno sventato un possibile suicidio nel centro cittadino. Il tempestivo intervento dei poliziotti è avvenuto nella città vecchia di Taranto, dove un giovane di 27 anni ha minacciato di lanciarsi nel vuoto.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, non ufficiale, l’uomo ospitato in un dormitorio della città, avrebbe dato in escandescenze all’interno della stessa struttura, all’arrivo della Polizia avrebbe tentato la fuga, da qui l’inseguimento da parte degli agenti che sono riusciti a salvarlo quando aveva già scavalcato la ringhiera in città vecchia, con il chiaro intendo di lasciarsi andare nel vuoto, è stato pertanto provvidenziale l’intervento di quattro poliziotti che hanno salvato la vita al 27enne.

