Taranto, nuova data per le elezioni provinciali

Nuova data per il rinnovo del consiglio provinciale di Taranto. La decisione di differire le consultazioni elettorali, inizialmente previste per il prossimo 3 marzo, è stata adottata da Rinaldi Melucci, presidente dell’Ente, alla luce di quanto emerso nel corso dell’ultima seduta consiliare dello 2 febbraio.

In quell’occasione, alcuni membri del Consiglio avevano formulato la richiesta di rinviare l’appuntamento elettorale per consentire ai soggetti coinvolti un ulteriore approfondimento riguardo a tematiche politiche e sociali che stanno interessando il territorio.

Valutata l’opportunità di consentire questo tipo di valutazione, il presidente ha fissato per il 17 marzo il giorno in cui procedere all’elezione dei nuovi consiglieri provinciali. Il tutto mentre l’attività amministrativa non si è mai fermata un attimo con l’adozione di provvedimenti che stanno andando incontro alle esigenze della comunità.

A tal proposito, vanno ricordati gli ottimi risultati che si stanno conseguendo con il servizio di pulizia dei cigli stradali del territorio ionico (in questi giorni le attività si stanno svolgendo nella zona fra Sava e Manduria), con il rifacimento e la manutenzione di numerose arterie viarie provinciali e con l’avvio di una serie di cantieri in diversi istituti scolastici beneficiari di interventi finalizzati alla loro riqualificazione ed efficientamento.

