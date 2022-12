Taranto-Monopoli: Niente reti, tanti cartellini

Condividi su...

La sfida numero 8 in riva allo Jonio tra Taranto e Monopoli non verrà di certo ricordata per lo spettacolo. Allo Iacovone finisce senza reti nel trionfo dei cartellini: Gabriele Scatena si è “scatenato“ rifilandone ben 12: 10 gialli (6 per il Monopoli, 4 per il Taranto), 2 rossi. Due espulsioni, quindi, una per parte, ma quella rossoblu di Labriola (cacciato dalla panchina) peserà maggiormente rispetto a quella del team manager biancoverde, Fabio De Carne.

Si comincia con 17 minuti di ritardo per un guasto all’impianto di illuminazione ed è forse l’unica emozione forte della serata. Partita avara combattuta, ma avara di conclusioni: nel primo tempo nessuno squillo degno di nota, nella ripresa solo due conclusioni di Guida, per giunta negli ultimi minuti, che non hanno impensierito più di tanto Vettorel. Finisce con un pareggio che permette a entrambe le squadre di allungare la striscia positiva: il Taranto non perde da cinque partite, ma con questo pari scivola fuori dalla zona playoff tenendo comunque lontani i playout.

Ora tutti al riposo per le festività natalizia: si torna in campo il 7 gennaio, il Taranto sarà di scena a Catanzaro, il Monopoli ospiterà il Crotone al Veneziani.

TARANTO-MONOPOLI 0-0

TARANTO 3511: Vannucchi; Evangelisti, Manetta, Formiconi; Mastromonaco, Chapi Romano (46’ Guida), Labriola (53’ Provenzano), Mazza, Ferrara; Antonio Romano; Tommasini. Panchina: Loliva, Caputo, Maiorino, Vona, Brandi, La Monica. All. Capuano.

MONOPOLI 3412: Vettorel; De Santis (35’ Fornasier, 84’ Cascella), Drudi, Bizzotto; Viteritti, Hamlili, Vassallo (84’ Piccinni), Manzari (70’ Corti); Rolando; Fella, Starita. Panchina: Avogadri, Dibenedetto, Montini, Radicchio. All. Pancaro.

ARBITRO: Gabriele Scatena di Avezzano. Assistenti: Stefano Galimberti di Seregno e Giacomo Monaco di Termoli. IV: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

AMMONITI: Hamlili, Vassallo, Drudi, Fella, Bizzotto, Pancaro (M); Manetta, Ferrara, Mastromonaco, Provenzano (T).

ESPULSI: Al 33’, dalla panchina, De Carne, team manager del Monopoli, per proteste. Al 57’ Labriola (dalla panchina) per proteste.

NOTE: Recuperi 3’/5’. Angoli 1-6