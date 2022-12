Condividi su...

Linkedin email

CERIGNOLA – Meglio non poteva terminare il 2022 del Cerignola, che batte il Monterosi per 3-0 davanti ai 3000 spettatori del “Monterisi”. Langella sblocca una gara ostica con un gran gol a fine primo tempo, D’Andrea raddoppia all’inizio della ripresa e Ligi sigilla il risultato nel finale. In cronaca. Primo squillo del Cerignola all’8’: Coccia viene servito, si accentra e calcia trovando i guantoni di Moretti. Il Cerignola sblocca un match che cominciava a rendersi più ostico del previsto: al 44’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera finisce sui piedi di Langella che di prima intenzione supera Moretti, un gran gol conclude la prima frazione. La ripresa comincia con il raddoppio gialloblù: al 47’ Achik serve D’Andrea che da grande attaccante incrocia senza lasciar scampo al portiere avversario. L’Audace è in palla, al 52’ la punizione di Achik finisce sulla traversa. Al 57’ il marocchino si rende ancora pericoloso: apertura di Langella per il numero 19, gran parata di Moretti. 77’, si affaccia per la prima volta il Monterosi, Di Paolantonio riceve palla ma da buona posizione conclude alto. 79’, contropiede del Cerignola, Achik calcia verso la porta Moretti respinge; i gialloblù insistono con D’Ausilio che ribatte verso la porta, Tascone devia in rete ma è fuorigioco. 85’, ancora sfortunato Achik che colpisce nuovamente la traversa su calcio di punizione. Sul conseguente corner lo stesso marocchino impacchetta un assist per la testa di Ligi che insacca chiudendo definitivamente i giochi. Monterosi dunque battuto 3-0 da un Cerignola che sale a quota 30 punti, un bottino davvero importante viste le premesse iniziali: per gli ofantini si tratterà sicuramente di un Natale molto piacevole.