Foggia show a Latina: 1-5 al ‘Francioni’, rossoneri sesti in classifica

LATINA – Tripudio Foggia nell’ultima apparizione del 2022: i rossoneri espugnano nettamente il Francioni imponendosi sul Latina con il punteggio di 1-5 e regalandosi così il più classico dei Natali sereni. Gallo conferma il canonico 3-5-2 e sceglie Peralta al fianco di Ogunseye in avanti, Di Donato risponde con un modulo speculare con Tessiore esterno di centrocampo e Fabrizi al posto di Carletti in attacco. In cronaca. Il primo tempo è un assolo dei rossoneri che nelle prime tre sortite offensive trovano altrettanti gol che di fatto chiudono subito la pratica: al minuto 6 Ogunseye riceve un bel pallone in profondità da Costa dalla sinistra e con un tocco lento ma intelligente dal limite dell’area beffa un Cardinali che sbaglia completamente i tempi di uscita; trascorrono tredici minuti ed è poi il momento di Garattoni che bissa il centro di Torre del Greco con un colpo di testa preciso e ravvicinato al termine di una meravigliosa azione corale; al minuto 33 è il turno dell’altro giocatore che aveva timbrato il cartellino domenica al Liguori, quel Giovanni Di Noia che sfrutta alla perfezione l’assist di Peralta e il clamoroso buco difensivo laziale e insacca facilmente con la testa.

Nella ripresa il copione resta lo stesso. Al minuto 52 i rossoneri sfiorano il poker prima con un mancino dalla distanza di Petermann respinto da Cardinali e poi sull’azione che scaturisce dalla ribattuta con un destro alto da buona posizione di Garattoni. Quattro minuti dopo, nell’unica vera occasione creata, i laziali trovano la rete della bandiera: calcio di rigore concesso per trattenuta di Rizzo sul neoentrato Carletti e trasformazione precisa di quest’ultimo al minuto 56. Un attimo di gioia che però si rivela subito effimera perché al minuto 59 gli ospiti scappano nuovamente via, sempre dagli undici metri con Petermann implacabile a realizzare un rigore generoso fischiato dall’arbitro che nella circostanza estrae il rosso diretto all’indirizzo di Giorgini. La partita a quel punto perde praticamente di senso. Al minuto 73 D’Ursi si divora il centro personale venendo prima neutralizzato in uscita da Cardinali e poi spedendo a lato a porta sguarnita; va meglio a tempo praticamente scaduto a Costa che direttamente da calcio di punizione, complice una vistosa deviazione della barriera, arrotonda ulteriormente il punteggio e lo porta sul definitivo 1-5. I satanelli salgono a quota 29, sorpassano i laziali in classifica e si arrampicano fino alla sesta posizione. Ritorno in campo fissato per il 7 gennaio per la sfida interna contro il Picerno.