TARANTO – Potrebbe essere di natura dolosa l’incendio divampato in serata in zona Porta Napoli a Taranto. Tre mezzi sono stati avvolti dalle fiamme e completamente distrutti in Via delle Fornaci, si tratta di un furgone, di un camion cassonato e di un autospurgo, tutti di proprietà della stessa ditta.



Il rogo si è sviluppato poco prima delle 22 nei pressi del mercato galleggiante del pesce, i mezzi erano parcheggiati all’interno di un’area privata, a distanza tra loro, un dettaglio che lascia ipotizzare l’origine dolosa dell’incendio. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco, una squadra della centrale e due autobotti, è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato, avviate le indagini per appurare le cause che hanno fatto sviluppare le fiamme.

