In trasferta a Taranto per acquistare droga, due arresti

I poliziotti della Squadra Volante di Taranto hanno arrestato due uomini per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi predisposti in occasione delle festività natalizie, anche con posti di blocco sulle arterie stradali di ingresso al capoluogo jonico, gli agenti hanno fermato per un controllo un’auto che transitava sul Ponte di Pietra, in uscita dalla città.

Sia il conducente, 37 anni, che il passeggero, di 20, entrambi cosentini, hanno da subito mostrato insofferenza, riferendo di essere a Taranto per acquistare del pesce al mercato della Città Vecchia. Dal momento che i due presentavano numerosi precedenti penali, i poliziotti hanno deciso di procedere a una perquisizione del mezzo. All’interno dell’abitacolo, dietro il sedile del passeggero, i poliziotti hanno trovato pietre di eroina del peso complessivo di quasi 40 grammi. Inoltre, all’interno del bagagliaio è stato rinvenuto un coltello da combattimento della lunghezza totale di 24 centimetri, di proprietà del 20enne.

I due sono stati arrestati e dovranno rispondere del reato di spaccio. Inoltre, il 20enne è stato denunciato anche per porto di oggetti atti a offendere.

