Beffa Taranto: si ferma sui legni e perde i playoff

Lo 0-0 finale sta strettissimo al Taranto, che si ferma sui tre legni e non capitalizza le numerose occasioni da gol create. Pareggio che non basta al Messina, condannato ai playout da giocare con la Viterbese.

Il Taranto parte a tavoletta mettendo pressione e paura alla retroguardia siciliana. Al minuto 14’, punizione di Provenzano pennellata in area, colpo di testa di Antonini che sbatte sulla traversa. Dieci minuti più tardi, un bolide di Romano si stampa sul palo. Il Taranto preme alla ricerca del gol, che sfiora con Mastromonaco: destro al volo che accarezza il palo di Fumagalli.

Nel momento di maggior pressione, è il Messina ad avere la chance più ghiotta: mani in area di Evangelisti su cross di Perez (29’), per il milanese De Angeli è rigore. Sul dischetto si presenta Oliver Kragl, ipnotizzato da Vannucchi che blocca a terra.

Scampato il pericolo, il Taranto colpisce il terzo legno: su angolo dell’ottimo Provenzano, Ferrara di testa nell’area piccola centra in pieno la traversa.

Nella ripresa si sonnecchia fino al 77’ quando Celesia stende Tommasini lanciato a rete: secondo giallo ed espulsione. La gara si infiamma: rosso anche per Manetta, in panchina, per un battibecco con lo stesso Celesia. A 5 dal novantesimo, cross in area per la testa di Nocciolini che manda incredibilmente sul fondo a due passi dalla porta.

Taranto vicinissimo al gol: all’89’, Nocciolini vede libero in area Tommasini, girata bloccata a terra da Fumagalli miracoloso. In pieno recupero altre emozioni: testa di Tommasini (91’), Fumagalli si supera ancora e mette in angolo. L’ultima azione è del Messina: girata in area di Grillo, di pochissimo alta. Finisce così: tanto amaro in bocca per Capuano e i suoi, comunque applauditi dai 4.000 dello Iacovone.

TARANTO-MESSINA 0-0

TARANTO 352: Vannucchi; Evangelisti (75’ Sciacca), Antonini, Formiconi; Mastromonaco, Romano (60’ Fontana), Provenzano, Mazza (75’ Semprini); Bifuco (71’ Nocciolini), Tommasini. Panchina: Loliva, Caputo, Manetta, Labriola, Citarella, Colurciello, Rossetti, Finocchi, Canalicchio. All. Capuano.

MESSINA 4231: Fumagalli; Berto, Helder Baldè (46’ Ferrara), Ferrini, Celesia; Marino (63’ Iannone), Fofana (46’ Mallamo, 67’ Konate); Kragl (63’ Grillo) Ibou Balde, Fiorani; Perez. Panchina: Lewandowski, Zuppel, Trasciani, Salvo, Ragusa, Ortisi. All. Raciti.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano. Assistenti: Luca Landoni e Luca Bernasso di Milano. IV: Loris Graziano di Rossano.

AMMONITI: Helder Baldè (M); Evangelisti (T).

ESPULSI: Celesia (M) all’80’ per doppia ammonizione. Manetta (T) dalla panchina per un battibecco con lo stesso Celesia.

NOTE: Recuperi 1’/6’. Angoli 11-2.

