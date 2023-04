Az Picerno, tris del Pescara al “Curcio”

Una sfida forse inimmaginabile ad inizio Stagione lo scontro diretto tra Az Picerno e Pescara che si giocano in questi ultimi 90 minuti della regoular season un pesantissimo terzo posto in classifica. I ragazzi di Longo non hanno mai perso al “Curcio” nel 2023 e vivono un momento di grande entusiasmo che – sono parole di Zeman – i delfini abruzzesi vorranno “provare a spegnere” senza remore.

Andiamo in cronaca. Nonostamnte una buona partenza degli ospiti che nei prim i dieci minuti schiacciano il Picerno nella propria metà campo, la prima occasione è di marca melandrina con Santarcangelo che al 13esimo di testa cicca un bel cross di Ceccarelli mandando la palla di poco al lato. Dinamica simile ma dalla parte opposta con Lescano che al minuto 19 dagli sviluppi di un corner – di testa – non inquadra la porta. Al 22esimo Ceccarelli dalla sinistra ci prova sul secondo palo ma la palla termina sul fondo. Al 28esimo è attento Albertazzi su un colpo di tespa insidioso di Brosco. Gli ospiti passano in vantaggio al 31esimo grazie al calcio di rigore messo a segno da Lescano (0-1), penalty assegnato per un tocco di Guerra su Merola. Al 36esimo Garcia fallisce la zampata a pochi passi dalla porta per quello che poteva essere il goal del pareggio.

Passiamo alla ripresa. Al 47esimo il Picerno va vicinissimo al pereggio con Santarcangelo che di testa colpiosce il palo. Ma al 58esimo è ancora Lescano (0-2) – che questa volta di testa – mette a segno la rete del raddoppio concludendo alle spalle di Albertazzi un pregevole assist di Merola. Ed è proprio il numero 30 abruzzese (0-3), due minuti dopo, a bruciare con un doppio passo fulmineo Garcia e a non lasciare scampo all’estremo difensore melandrino con un sinistro che si insacca nell’angolino per la rete del 3 a 0. Uno squillo del Picerno arriva con Emmausso al 71esimo che ci prova dalla distanza ma la palla termina alla destra del palo. Ancora Emmausso, da calcio piazzato, due minuti dopo trova i guantoni di Sommariva. Sulla respinta Guerra la spara altissima.

Gli ultimi minuti di gara hanno poco da raccontare. Il Pescara di Dzenek Zeman chiude meritatamente al terzo posto la Stagione regolare e si impone in terra lucana con una prestazione di carattere che ben fa sperare per quello che accadrà in post season. Il Picerno scende qualche gradino in classifica ma avrà ancora tanto da dire e dimostrare nei prossimi playoff dopo aver nettamente migliorato (era l’obiettivo di quest’anno) il decimo posto raggiunto la scorsa Stagione. Nel primo scontro arriverà al “Curcio” il Potenza di mister Raffaele che oggi ha battuto la prima della classe per 3 a 2.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – PESCARA calcio 1936

Domenica 23 aprile 2023, ore 17.30, stadio “Donato Curcio”: 38esima Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Pagliai, Ferrani, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Ceccarelli, Albadoro, Golfo; Santarcangelo.

A disp.: Rossi, Gammone, Allegretto, Kouda, D’Angelo, Esposito, Reginaldo, Gonnelli, Monti, Diop, Novella, Emmausso.

All.: Emilio LONGO

PESCARA CALCIO 1936 (4-3-3): Sommariva; Crescenzi, Mesik, Brosco, Milani; Germinario, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache.

A disp. D’Aniello, Gyuabua, Kolaj, Aloi, Rafia, Boben, Desogus, Pellacani, Cuppone, Cancellotti.

All. Dzenek ZEMAN

Arbitro: Catanoso (Reggio Calabria)

Guardalinee: Cleopazzo (Lecce) – Colaianni (Bari)

Quarto Uomo: Gallo (Castellammare di Stabia)

MARCATORI: 31’(r), 58’ Lescano (r), 60’ Merola,

AMMONITI: 23’ Delle Monache, 35’ Milani, 85’ Pellacani

CORNER: 9 – 3

RECUPERO: 1’ – 4’

SPETTATORI. 1054 (347 ospiti) per un incasso di 11551.50 euro

