Taranto, mercato chiuso con l’addio di Semprini

TARANTO – Nessun colpo last minute per il Taranto che chiude la campagna trasferimenti con l’addio di Semprini che, dopo aver rescisso il contratto che lo legava ai rossoblù fino al 2025, si è accasato alla Fermana. In realtà, il club ionico aveva provato a chiudere per Magazzù, talento offensivo classe ’03 dell’Empoli, oltre che per l’esterno d’attacco Cicerelli, classe ’94, ex Salernitana, ma le tempistiche ristrette non hanno agevolato la riuscita delle operazioni. Rimangono sotto contratto, ma fuori dal progetto, Guida e Infantino, con i quali si proverà a rescindere a breve, mentre La Monica, pur non essendo in cima alle gerarchie, farà parte della lista.

Un mercato particolarmente apprezzato da parte della tifoseria tarantina: già ottomila i tagliandi staccati, a riprova di come i tempi della diserzione siano terminati. Adesso c’è voglia di spingere la squadra verso grandi obiettivi e l’affluenza prevista allo Iacovone ne è la risposta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp