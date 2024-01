Taranto, Melucci: ecco cosa faremo a Palazzo degli Uffici

TARANTO – È stato messo in sicurezza, ora ripartiranno gli altri due lotti. Il sindaco di Taranto annuncia il riavvio dei lavori per Palazzo degli Uffici, sbloccati con delibera di Giunta 25 milioni di euro. Il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per il glorioso edificio, dopo 17 anni

