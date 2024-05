Taranto, medaglie e riconoscimenti per i poliziotti

Nella palestra della Questura di Taranto, alla presenza del Questore Massimo Gambino, si è tenuta la cerimonia per la consegna di riconoscimenti ai dipendenti della Polizia di Stato.

Durante l’evento sono stati assegnati encomi solenni, encomi e lodi al personale in servizio negli uffici della Questura e i commissariati distaccati che si sono distinti per meriti particolari.

La cerimonia ha visto anche la consegna delle medaglie di commiato ai poliziotti collocati in quiescenza, in segno di apprezzamento per il loro costante impegno e dedizione alla Polizia di Stato nel corso della loro carriera.

Il Questore Gambino ha espresso parole di gratitudine verso i pensionati, sottolineando l’importanza del loro contributo nel sostenere i principi di legalità e solidarietà, fondamentali per la missione del poliziotto.

All’evento hanno partecipato i familiari dei premiati e dei pensionati, insieme alle organizzazioni sindacali e all’associazione nazionale Polizia di Stato, in un clima di riconoscimento e celebrazione dell’impegno profuso dai membri della Polizia di Stato.

