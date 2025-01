Taranto, M5S incalza il sindaco Melucci: ‘Si dimetta’

“Taranto sembra aver perso completamente la bussola amministrativa, trovandosi ormai senza una guida efficiente. L’ultima notizia in ordine di tempo riguarda il commissariamento dell’intervento di ricostruzione del Centro Sportivo Magna Grecia, affidato al commissario Ferrarese. Un progetto che avrebbe dovuto essere gestito dal Comune, ma che ha subito ritardi amministrativi definiti imperdonabili, al punto da rendere l’amministrazione cittadina inadeguata per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo”. Lo scrive in una nota il M5S Taranto.

“Il sindaco, in risposta, ha delegato al commissario, attraverso un comunicato stampa carico di risentimento, la gestione di “tutte le opere minori” originariamente assegnate alle stazioni appaltanti locali, senza mostrare alcun segno di orgoglio o responsabilità politica”, aggiunge.

“Questo ennesimo passo falso evidenzia un totale disinteresse per le esigenze della comunità e una chiara incapacità gestionale. L’incapacità di rispettare un cronoprogramma cruciale per il territorio sottolinea il fallimento dell’amministrazione cittadina. A Taranto, l’approssimazione nel governare è ormai evidente in ogni settore sociale. In un panorama di scelte sbagliate, le dimissioni del sindaco potrebbero essere, paradossalmente, l’unica decisione giusta”, conclude il M5S Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author