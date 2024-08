Taranto, Lucchesi su Gautieri: ‘Filosofia offensiva ed entusiasmo’

(di Lorenzo Ruggieri) Il primo tassello del nuovo Taranto targato Fabrizio Lucchesi è Carmine Gautieri. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, il dg degli ionici ha spiegato la scelta dell’allenatore campano: “Una nuova guida si è resa necessaria dall’indisponibilità persistente di Ezio Capuano. Ho scelto Gautieri perché è un tecnico esperto ma non troppo maturo, con energie in campo e fuori. È un tecnico che conosco bene, essendoci incrociati varie volte nei nostri percorsi. Ha una filosofia di gioco molto propositiva e ha accettato con entusiasmo e disponibilità. Oggi ha svolto il primo allenamento e da due giorni abbiamo iniziato ad orientarci sulle opportunità di mercato con tutto lo staff. Abbiamo qualche difficoltà che si allevierà da venerdì in poi, poiché nell’ultima settimana il mercato apre le proprie porte. Ci siamo già mossi e nei prossimi giorni arriveranno circa cinque calciatori che si alleneranno in vista del Giugliano”.

Minutaggio: “Faremo minutaggio, il contrario sarebbe eresia. Lo ha fatto anche la Juve Stabia lo scorso anno e poi ha vinto il campionato. In Serie C oggi non si può prescindere da questo aspetto. La squadra sarà composta da un mix tra giovani e over. Questi ultimi nelle zone nevralgiche del campo, mentre gli under dove ci sarà più possibilità di sbagliare. In porta, dove ci saranno i primi acquisti, andrà un over. Vogliamo creare una rosa competitiva per raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Mercato: “In due giorni abbiamo valutato più di 200 nomi. Cerchiamo giocatori che vengano qui volentieri e con entusiasmo. Ci attribuiscono tante trattative, su qualche nome già fatto dai giornalisti ci sono degli interessi ma finché non ci sarà la firma sul contratto sarebbe meglio non parlare di nomi. In uscita? Qualcuno è ambizioso e ha richieste da squadre di categorie superiori ma prima viene il bene comune, ovvero il Taranto. Lasceremo partire chi ha chiesto la cessione a condizione che il club sia soddisfatto e ci sia un degno sostituto”.

Settore giovanile: “Nel settore giovanile ci sono un po’ di problemi da risolvere che ancora non ho compreso bene. Non ci ho messo mano finora ma ho parlato con Armenise (responsabile del settore giovanile, ndr) e ci incontreremo nei prossimi giorni insieme alla proprietà. Lo scorso anno aveva già collaborato col club con qualche linea guida che non ho capito ma ne riparleremo in un tavolo a tre che si terrà a breve”.

