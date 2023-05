Taranto: Le nuove misure per sicurezza autisti e passeggeri bus

«Già dal prossimo weekend Kyma Mobilità – ha annunciato il presidente Alfredo Spalluto – metterà in atto una serie di iniziative, anche con l’impiego di personale di un istituto di vigilanza convenzionato, per garantire la sicurezza degli autisti e dei passeggeri dei nostri autobus, in particolare sui percorsi e negli orari in cui più frequentemente si verificano episodi di vandalismo; sono convinto che la soluzione definitiva a questo fenomeno sia una serie di iniziative che incidano culturalmente sui cittadini promuovendo un uso civile e consapevole del mezzo pubblico».

Da sabato prossimo – 27 maggio – nelle serate delle giornate prefestive e festive, a partire dalle ore 20.00 al terminal del Porto Mercantile ci sarà una squadra di Verificatori di Kyma Mobilità, con una guardia giurata, che assisterà gli autisti nel controllo dei passeggeri sugli autobus diretti ai quartieri periferici; una pattuglia dell’istituto di vigilanza convenzionato, inoltre, stazionerà permanentemente con un’auto allo stesso capolinea, pronta a intervenire in caso di necessità.

Nelle stesse giornate, inoltre, a rotazione un’altra pattuglia dell’istituto di vigilanza a bordo di un veicolo seguirà nel loro percorso gli autobus delle ultime corse per i quartieri in cui più frequentemente avvengono episodi di vandalismo, mentre su altre corse nella stessa fascia oraria una guardia giurata sarà direttamente a bordo dei mezzi.

Dal prossimo weekend, inoltre, sui nuovi 24 autobus ibridi Man sarà operativo il “red button” – installato a breve anche su tutti gli altri mezzi – premendo il quale l’autista accenderà un “allarme” sui monitor della Sala operativa di Kyma Mobilità, il cui operatore potrà gestire l’emergenza allertando le forze dell’ordine o, se necessario, il pronto intervento sanitario.

