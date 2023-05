Coltiva marijuana in casa, denunciato 28enne nel tarantino

I Carabinieri di Castellaneta, supportati dai colleghi delle Stazioni di Laterza e Marina di Ginosa, hanno denunciato in stato di libertà un 28enne di Laterza, trovato in possesso di una considerevole quantità di marijuana, nonché di tutto il necessario per coltivarla ed essiccarla.

Durante la perquisizione nella casa dell’uomo, i militari hanno scoperto una piccola serra artigianale, contenente sei vasi all’interno dei quali erano stati piantati piccoli arbusti di marijuana “Cannabis Indica”.

Inoltre, sono state trovate tre buste con oltre 200 grammi di foglie di “Cannabis Indica”, tre ventilatori, un termostato con pannello riflettente, un alimentatore elettrico e tubi di alluminio.

Tutto il materiale e la droga sono stati sequestrati e consegnati al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto.

