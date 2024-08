Taranto, lavori idrici e fognari: usucapione per 400 strade

Saranno circa 400 le strade nel comprensorio “Lama-San Vito-Talsano” coinvolte nella procedura di usucapione avviata dall’amministrazione comunale di Taranto, guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. Il procedimento ha preso il via dopo l’autorizzazione concessa dal Consiglio comunale nella seduta del 2 agosto. La comunicazione ufficiale, che include l’elenco delle vie interessate, è stata trasmessa all’Autorità Idrica Pugliese (AIP) e all’Acquedotto Pugliese (AQP), con una nota firmata dal sindaco Melucci e dall’avvocato Erminia Irianni, responsabile della Direzione Lavori Pubblici-Infrastrutture.

Questo intervento, oltre a regolarizzare la proprietà delle arterie stradali, punta a un obiettivo di grande importanza: facilitare l’installazione di nuove infrastrutture idriche e fognarie nelle aree sprovviste di tali servizi essenziali. La richiesta di estendere la programmazione e l’esecuzione degli interventi necessari accompagna la segnalazione delle strade che diventeranno parte del patrimonio comunale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un accesso più efficiente ai servizi primari e, di conseguenza, migliorare significativamente la qualità della vita nei quartieri coinvolti.

Questo duplice obiettivo si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione delle aree periferiche, che rappresenta una delle priorità dell’amministrazione Melucci nell’ambito del piano di rigenerazione urbana “Ecosistema Taranto”.

La procedura di usucapione mira anche a risolvere situazioni di incertezza giuridica sulla proprietà delle strade e a ottimizzare la gestione delle infrastrutture pubbliche. La regolarizzazione di vie che già usufruivano di servizi comunali, come l’illuminazione e la raccolta dei rifiuti, è una prova concreta dell’impegno dell’amministrazione per una gestione più efficiente del territorio. In particolare, i residenti nel comprensorio “Lama-San Vito-Talsano” beneficeranno di un accesso più affidabile all’acqua e di una rete fognaria adeguata, a vantaggio della collettività.

