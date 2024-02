Taranto: La testa è già al Giugliano

TARANTO – Un punto guadagnato per il Taranto quello contro il Cerignola: la classifica dei rossoblù continua a muoversi e, nel corso del girone di ritorno, sono già nove quelli messi in cascina, in piena linea con l’obiettivo playoff. Il trittico di fuoco si è aperto con un pareggio grazie soprattutto a un superlativo Vannucchi, capaci di tenere a galla i suoi in una partita di sofferenza. Testa, adesso, al Giugliano, ospite del Taranto nel turno infrasettimanale di mercoledì, e poi al Crotone per la sfida in programma domenica sera allo Scida.

A piccoli passi, però, la mente di Capuano è concentrata soltanto sui campani, da affrontare senza Matera, appiedato per una giornata dal Giudice Sportivo. Quinto giallo stagionale per lui, il secondo da quando è a Taranto: Zonta, a questo punto, diventa il deputato principale a ricoprire il ruolo di partner di Calvano. Scalpita anche Fiorani, sempre reattivo ogni qualvolta viene chiamato in causa, mentre è di gran lunga più remota l’opzione Ladinetti che non ha ancora mai esordito con la sua nuova casacca.

Capuano utilizzerà queste poche ore anche per decidere il da farsi in attacco: la prestazione di Bifulco ha deluso e non è detto che, contro il Giugliano, non si possa rivedere Orlando dal primo minuto. Di certo, qualcosa dovrebbe cambiare nell’assetto offensivo.

