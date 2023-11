Taranto: la carica dei superstiti

TARANTO – Nel momento per loro più complicato, Capuano è riuscito a rivitalizzare i superstiti dello scorso anno che, superate le difficoltà, sono nuovamente ingranaggi importanti di un Taranto che viaggia a vele spiegate verso l’altissima classifica. Il caso più eclatante è quello di Bifulco: esterno alto a sinistra o trequartista, poco importa, nelle ultime tre partite è andato a segno altrettante volte e contro il Messina, in particolare, ha dimostrato tutte le sue qualità. Capuano, qualche tempo fa, lo paragonò a Chiricò: non è in prossimità del talento del Catania, ma è senz’altro sulla strada giusta.

In salute pure l’ex capitano Ferrara: dopo Picerno, la sua avventura a Taranto sembrava ormai ai titoli di coda, invece, complice anche l’infortunio di Panico, è tornato a galoppare sulla sinistra in maniera notevole, a testimonianza di come conti soltanto ciò che si fa sul campo. E riconquistare la fiducia di Capuano non è impresa alla portata di tutti. Bene anche Mastromonaco e Romano: non sono al top della forma fisica e si vede, ma in campo danno sempre tutto e a livello d’impegno non li si può rimproverare assolutamente nulla. Con vecchi e nuovi, il Taranto è pronto a dare l’assalto alla capolista Juve Stabia: gara difficile, ma i recenti numeri dei rossoblù lasciano ben sperare.

