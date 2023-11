Lamezia Terme, il club si ritira dalla Serie D: in rosa alcuni ex ‘pugliesi’

Il Lamezia Terme rinuncia alla prosecuzione del campionato di Serie D, girone I. La squadra calabrese nell’ultimo turno aveva vinto 4-1 contro il Sant’Agata e si trovava a -2 dalla zona playoff, con una partita ancora da recuperare. Nella formazione alcuni ex ‘pugliesi’ come Ziello, Chironi, Diaz, Serra, Mengoli e Saraniti, che a breve saranno svincolati d’ufficio. Questa la nota del club

LAMEZIA TERME, L’ADDIO

Il progetto FC Lamezia Terme è nato con l’obiettivo di creare un’unica identità calcistica per il territorio per aspirare ai campionati dei professionisti. Preso atto che alla terza stagione sportiva gli obiettivi non sono stati raggiunti, la società ha deciso di rinunciare al campionato in corso.

Il più grande ringraziamento va ai Lametini che con coraggio, passione e determinazione hanno creduto in questo progetto sportivo. Rimaniamo convinti che lo sport rappresenta un volano di sviluppo per la città. Nelle prossime ore sarà indetta una conferenza stampa.

Fc Lamezia Terme

Ufficio stampa e comunicazione

