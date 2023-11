La Team Altamura torna a battere il colpo: vetta a -2

ALTAMURA – La Team Altamura torna a battere il colpo, i murgiani ci sono ancora e lo hanno dimostrato dopo l’importante successo sul campo dell’Angri. I gol di Molinaro e Bolognese valgono più di tre punti: una forte dose di autostima che potrebbe essere vitale per una squadra reduce da due sconfitte ed un pareggio dopo l’avvio in quarta. Giacomarro è stato bravo a tenere in pugno i suoi ragazzi, d’altronde in un campionato così equilibrato ed incerto i momenti di flessione non sono da escludere.

La coraggiosa prestazione di Andria, l’attacco impallato contro il Nardò ed il pomeriggio no di Casarano: tornare a rincorrere la vetta non era affatto scontato, specialmente sul campo di un Angri sempre ostico da affrontare e reduce da cinque risultati utili di fila.

Torna a brillare Nicola Loiodice, migliore in campo ed applaudito anche dal pubblico campano, in coppia con un Lattanzio che, in ogni gara, può far la differenza da un momento all’altro. Prima rete stagionale per Molinaro, pronto ad essere protagonista nelle scelte offensive di Giacomarro, senza dimenticare la porta inviolata ritrovata dopo quattro turni.

L’Altamura si affaccia allo scontro diretto casalingo con il Martina consapevole di poter continuare a recitare un ruolo di prim’ordine in questo campionato. La vetta, occupata da un Fasano ancora imbattuto, resta a -2: la gara di domenica con i biancazzurri darebbe la possibilità di lanciare un ulteriore segnale alle dirette concorrenti, oltre a rappresentare una vera possibilità di assalto all’attuale capolista, impegnata invece sull’altra sponda della Murgia, contro il Gravina.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp