Serie D, la classifica cambia pochissimo dopo la pioggia di pareggi infrasettimanale

Un turno infrasettimanale nel segno dell’X. Ben sette partite su dieci sono terminate senza né vincitori e né vinti nel girone H di Serie D, dove appena tre squadre hanno approfittato della notte di Ognissanti per guadagnare terreno sulle rivali. Una di queste è la Team Altamura, che dopo due sconfitte consecutive ha rialzato la testa superando per 2-0 un Angri che non perdeva da fine settembre. Un successo targato Molinaro e Bolognese. I murgiani sorpassano il Martina e accorciano sul Fasano capolista. Ha vinto anche il Matera, in una delle sorprese di giornata. Alla formazione dei Sassi è bastata la prima marcatura stagionale di Delvino per piegare la Gelbison. Ora le squadre che vantano 14 punti sono ben sei. Ha perso in Cilento invece il Gravina, caduto per 2-1 nello scontro diretto con il Santa Maria. Maiese e Catalano indirizzano la contesa, serva a nulla la rete di Santoro per i gialloblù, che ora condividono il penultimo posto della graduatoria con il Gallipoli. I campani, grazie al terzo successo consecutivo, scalciano e si allontanano dalla zona playout. Per il resto la classifica non cambia di una virgola. Il Fasano ha pareggiato al photofinish il derby con il Casarano, conservando primato e imbattibilità. A Perez ha risposto Idoyaga, su punizione, al 98’. Ha portato a casa un punto a tempo praticamente scaduto anche il Nardò, che a Martina ha visto Addae pareggiare il capolavoro di Ganfornina sul rotto della cuffia. Anche il Barletta si è fatto raggiungere in pieno recupero, dall’Angri e da Potenza, che al 94’ ha reso nullo il vantaggio realizzato alla mezz’ora da Schelotto. A ridosso della campana ha pareggiato anche il Bitonto, con Clemente che ha ristabilito la parità con il Manfredonia dopo la rimonta firmata da Achik ed il momentaneo vantaggio di Tedesco. È finita 2-2 anche a Pagani, dove la Fidelis Andria si è portata avanti con Scaringella, per poi farsi rimontare e pareggiare la contesa da Strambelli. Ha vinto l’equilibrio anche in Salento, con il Gallipoli che ha strappato un punto al Rotonda. In gol prima Sansò, poi Barile.

