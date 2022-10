Negli ultimi dieci minuti di una gara non proprio esaltante, il Taranto piega la Juve Stabia portando a casa la terza vittoria di fila allo Iacovone e altri 3 punti d’oro in chiave salvezza. Partita che cambia al 79’: Peluso ferma in area La Monica lanciato a rete, espulsione e rigore. Dal dischetto, Antonio Romano trasforma con freddezza siglando la prima rete stagionale. All’87’, i rossoblu raddoppiano con La Monica, ex di turno che non esulta, finalizzando un contropiede veloce. Anche per La Monica è il primo gol della stagione.

Non c’è tempo per rifiatare, martedì si torna in campo per la 9a Giornata di campionato: i rossoblu saranno di scena al Monterisi di Cerignola, ma a preoccupare sono le condizioni di Labriola e Ferrara, usciti per infortunio. Una gatta in più da pelare per Eziolino Capuano, già costretto a fronteggiare l’emergenza. (Foto Max Todaro)

LA CRONACA

⏱ 90’+5’ Finita! Il Taranto conquista la terza vittoria della stagione.

🟡🔵 90’+2’ Ammonito 🟨 Tonucci per gioco falloso.

⏱ 90‘ Sono 5 i minuti di recupero.

🔴🔵 87’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ La Monica! Micidiale contropiede dei rossoblu, finalizzato da La Monica, ex di turno, con un destro a incrociare che buca Barosi.

🔴🔵 85’ Sulla punizione di Mazza, il Taranto va vicinissimo al raddoppio con Nicolò Evangelisti, ma sul suo colpo di testa Barosi compie il miracolo.

🟡🔵 85’ Ammonito 🟨 Mignanelli per gioco falloso.

🔴🔵 81’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Antonio Romano. Dagli 11 metri, l’ex Napoli spiazza Barosi.

🔴🔵 79’ Ammonito 🟨 Antonini per scorrettezze con Caldore.

🟡🔵 79’ Ammonito 🟨 Caldore per scorrettezze con Antonini.

🟡🔵 78’ Espulso 🟥 Peluso per aver interrotto una chiara occasione da gol.

🔴🔵 77’ CALCIO DI RIGORE PER IL TARANTO: Fallo di Peluso su La Monica lanciato a rete.

🟡🔵 75’ Punizione dal limite di Bentivenga, sul fondo.

🟡🔵 74’ SOSTITUZIONE 🔄 Nella Juve Stabia, Gerbo e Santos (ultimo arrivato) prendono il posto di Maselli e Scaccabarozzi.

🔴🔵 73’ Ammonito 🟨 Mazza per gioco falloso.

🔴🔵 71’ SOSTITUZIONE 🔄 Ultimo cambio nel Taranto: finisce la partita di Guida, comincia quella di La Monica.

🔴🔵 65’ Bellissima giocata di Michele Guida dal limite: stop di tacco e conclusione di prima intenzione con il destro, ma è impreciso.

🟡🔵 64’ Ammonito 🟨 Ricci per gioco falloso.

🔴🔵 61’ Ammonito 🟨 Vona per gioco falloso.

🔴🔵 60’ SOSTITUZIONE 🔄 Altro cambio forzato in casa Taranto: Chapi Romano prende il posto di Antonio Ferrara.

🟡🔵 55’ Conclusione di Altobelli dal limite, smorzata da un difensore rossoblu termina tra le braccia di Vannucchi.

🟡🔵 51’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio avvicendamento nella Juve Stabia, Peluso e Ricci prendono il posto di Maggioni e Silipo (infortunato)

🔴🔵 50’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambio forzato in casa rossoblu: Labriola non ce la fa, al suo posto Vona.

🔴🔵 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nell’intervallo per il Taranto: Capuano manda in campo Raicevic e Mazza, restano negli spogliatoi Infantino e De Maria.

⏱ 46‘ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱ 45’+3 Dopo tre minuti di recupero, si chiude una prima frazione senza alcuna emozione. Taranto e Juve Stabia sono ferme sullo 0-0

🟡🔵 41’ Ammonito 🟨 Maggioni per gioco falloso.

🟡🔵 40’ Sinistro di Silipo dalla lunga distanza, troppo debole per impensierire Vannucchi.

🔴🔵 37’ Ammonito 🟨 Romano per gioco falloso.

🔴🔵 30’ Ammonito 🟨 Evangelisti per gioco falloso.

🟡🔵 22’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambio forzato per la Juve Stabia: Cinaglia esce per infortunio, al suo posto Tonucci.

🔴🔵 19’ Colpo di testa di Infantino, Barosi non si lascia sorprendere e blocca.

⏱ 15’ Partita bloccata, nessuna occasione da segnalare.

⏱ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 TARANTO- 🟡🔵 JUVE STABIA 2-0

⚽️ RETE: 81’ rigore Romano (T), 87’ La Monica (T)

🔴🔵 TARANTO 352: Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta; Mastromonaco, Romano, Labriola (50’ Vona), De Maria (46’ Mazza), Ferrara (60’ Chapi); Guida (71’ La Monica), Infantino (46’ Raicevic). Panchina: Loliva, Martorel, Granata, Panattoni, Maiorino. All. Capuano.

🟡🔵 JUVE STABIA 433: Barosi; Maggioni (51’ Ricci), Caldore, Cinaglia (22’ Tonucci), Mignanelli; Scaccabarozzi (74’ Santos), Maselli (74’ Gerbo), Mignanelli; Silipo (51’ Peluso), Pandolfi, Bentivenga. Panchina: Russo, Dell’Orfanello, Carbone, Zigoni, Guarracini, Della Pietra, Picardi, D’Agostino. All. Colucci.

🟡 ARBITRO: Michele Delrio di Reggio Emilia. Assistenti: Simone Biffi di Treviglio e Alessandro Munerati di Rovigo. IV: Lorenzo Maccarini di Arezzo.

🟨 AMMONITI: Evangelisti, Romano, Vona, Mazza, Antonini (T); Maggioni, Ricci, Caldore, Mignanelli, Tonucci (JS).

📌 NOTE: Recuperi 3’/5’. Angoli 1-3