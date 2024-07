Taranto, intesa con Schenetti: si attende solo l’ufficialità

Andrea Schenetti è “quasi” un calciatore del Taranto. Quasi perché manca ancora la firma, quindi l’ufficialità, ma l’accordo tra le parti sarebbe stato raggiunto su base biennale.

L’ex Foggia, che ha salutato i tifosi rossoneri con un post su Instragram, è atteso a Viggiano per mettere nero su bianco. La trattativa è nata solo nella giornata di domenica 28 luglio, ma Capuano è stato bravo a convincerlo strappandolo a una agguerrita concorrenza.

Schenetti era finito nel mirino di Trapani, Casertana, Latina, Vicenza e soprattutto Altamura: pare che il club murgiano fosse pronto a offrirgli un contratto “faraonico”, ma il tecnico rossoblu ha usato le parole giuste per convincere Schenetti a vestire la maglia rossoblu.

Dopo le stagioni in chiaroscuro di Foggia, per il calciatore milanese la tappa di Taranto deve rappresentare quella del rilancio: dovrà essere proprio Capuano toccare le corde giuste per rivitalizzarlo e “capuanizzarlo”.

