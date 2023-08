Taranto, indicazioni in vista del Fasano

Vigilia di allenamento congiunto per il Taranto: la formazione ionica, nel pomeriggio di domenica, affronterà il Fasano, formazione militante in Serie D. Una buona occasione per Capuano per testare le condizioni del gruppo a due settimane dallo start ufficiale della stagione. Rispetto al test contro il Foligno, il tecnico dovrebbe impiegare diversi calciatori rimasti precauzionalmente a riposo: scalpitano, quindi, Antonini, Calvano, Romano e Cianci, senza dimenticare il giovane Kondaj.

La sfida in questione sarà utile anche a comprendere quelle che sono le disposizioni in chiave under: nelle idee del tecnico vi è la volontà di schierarne tre in modo tale da favorire il minutaggio, ma rinunciare a qualche over non è impresa semplice. Intanto, nella giornata di lunedì, dovrebbe giungere l’ufficialità relativa all’ingaggio di Patrick Enrici, difensore classe ’01, che approderà in riva allo Ionio dopo aver centrato il salto di categoria con il Lecco. Nonostante qualche intoppo nei giorni scorsi, la trattativa è andata a buon fine ed Enrici si legherà alla società ionica per le prossime due stagioni.

