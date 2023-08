Eccellenza: Manduria, firmano sette under

Continua a tenere banco il mercato in casa Manduria. Dopo aver ufficializzato Munoz, Espinar, Quarta e Cicerello, il Manduria ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive degli under Enrico Sestino (classe 2004), con un trascorso con le maglie di Virtus Francavilla e Talsano e Daniele Salvadore (2007), nella passata stagione in forza all’Ugento. Entrambi andranno a completare la batteria dei portieri insieme al riconfermato Angelo Maraglino.

In difesa, nel pacchetto degli under, oltre a Lorenzo Dorini, mister Salvadore, potrà contare su Pasquale Rapio, (difensore centrale 2004), nell’ultima stagione ha indossato le maglie di Monopoli e Bitonto. E Tommaso Giovine, terzino destro (2004), arriva dalla Primavera 3 della Virtus Francavilla.

In mediana, firma Gabriel Cutrone (2003), calciatore duttile in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo. Nel corso dell’ultima stagione ha indossato le maglie di Bitonto e Monopoli. Ufficiale anche Marco Santoro (2004), centrocampista proveniente dalla Virtus Francavilla. In attacco, ad affiancare gli over Munoz e Cavaliere, ci sarà Cristiano Claudio Albano (2004), cresciuto nel settore giovanile del Lecce, nella passata stagione a Vercelli.

Domenica allenamento congiunto al “Nino Dimitri” col Brindisi.

Terzo test nel mese di agosto per la squadra di mister Salvadore, al comunale di Manduria arriva il Brindisi del tecnico Ciro Danucci, vecchia gloria del calcio biancoverde dal 2001 al 2003. A distanza di otto giorni, è il terzo appuntamento con squadre di categoria superiore. Dopo Virtus Francavilla e Fasano, ecco il Brindisi, neo promosso in Serie C, reduce dalla cavalcata entusiasmante della passata stagione.

Il Manduria lavora agli ordini del neo tecnico dal 27 luglio, quasi un mese di preparazione, intervallato da test atletici e amichevoli. Domenica 20 agosto, calcio d’inizio ore 17.30, la gara sarà regolarmente a porte aperte per l’ultima apparizione della squadra sul manto naturale del “Dimitri”. Dopo cominceranno i lavori per il sintetico di ultima generazione. L’allenamento congiunto verrà trasmesso in diretta dai canali ufficiali di Antenna Sud, media partner del Brindisi Calcio.

