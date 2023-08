Barletta Calcio, comincia il ritiro di Rivisondoli

BARLETTA – Comincia da sabato pomeriggio la seconda fase del ritiro precampionato del Barletta. I biancorossi, partiti in mattinata, sono arrivati a Rivisondoli per sostenere il primo allenamento alle 16:30. La squadra di Ginestra alloggerà all’hotel Victoria e si allenerà fino al pomeriggio del 25 agosto, per poi rientrare in Puglia e preparare la settimana della Coppa Italia Serie D.

Un test amichevole in programma in Abruzzo, mercoledì 23 agosto contro il Sulmona Calcio Elite U19. Sarà anche la prima occasione per vedere all’opera Amedeo Silvestri al centro della difesa, dopo aver saltato la sfida con il Corato poiché appena giunto in biancorosso.

Con la squadra in ritiro, la dirigenza continua a valutare l’acquisto di un attaccante per completare la rosa a disposizione di Ginestra: operazione che potrebbe completarsi durante il rush finale del calciomercato, con Dimiccoli e Pavarese che stanno facendo valutazioni economiche su elementi attualmente in Serie C.

Nel frattempo si prepara la parte atletica in Abruzzo, in attesa del 3 settembre. Pubblicati gli accoppiamenti per il primo turno di Coppa Italia Serie D, che vedrà il Barletta opposto al Bitonto. Si giocherà al Puttilli alle 15, ma non sono escluse variazioni di orario su accordo tra i due club.

