Taranto, incidente mortale sulla strada per Pulsano

TARANTO – Ancora strade killer in provincia di Taranto. Un grave incidente si è registrato nella notte, attorno all’una sulla strada interna per Pulsano all’altezza di un incrocio nei pressi della via per San Donato

.

Secondo le prime ricostruzioni una BMW con a bordo due giovani che viaggiava in direzione Pulsano avrebbe impattato a grande velocità una Volkswagen Golf dove si trovavano due coniugi.

Si presta attenzione al grado alcolemico del conducente della BMW. Nonostante l’arrivo dei soccorsi non c’è stato nulla da fare per la donna 73enne che era seduta nella Golf accanto al marito.

Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, gli agenti di Polizia di Manduria che hanno effettuato i rilievi del caso. e i Vigili del Fuoco.

FOTO E VIDEO FRANCESCO MANFUSO

