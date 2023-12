GIOIA DEL COLLE – Un uomo nelle scorse ore ha distrutto apparentemente con un martelletto, il finestrino posteriore di un’auto dei carabinieri. Il video ha fatto in poche ore il giro del web. L’uomo sarebbe stato denunciato per danneggiamenti ma al momento non si sanno i motivi che lo hanno spinto al gesto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp