Taranto, il sindaco Melucci invita i partiti al confronto

“Continuiamo a non ritenere razionali, rispettose e nemmeno aderenti agli interessi della comunità ionica certe dichiarazioni e certe iniziative degli ultimi giorni, da parte di taluni esponenti dei partiti di centrosinistra. Ciò non di meno, nell’assenza di riscontri utili dopo l’ottemperamento di tutte le loro richieste e il voto sul bilancio previsionale dell’ente civico, il sindaco Rinaldo Melucci estende a tutti gli organismi di partito un ulteriore franco invito al confronto a Taranto, per la data del prossimo 28 dicembre, dalle ore 16. Seguirà convocazione in via formale alla riapertura degli uffici. L’amministrazione comunale augura a ciascuno un sereno Natale”. Così una nota di Palazzo di Città.

