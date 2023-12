Sanità Taranto, Telmo (UGL): ‘Salviamo la Cittadella della Carità’

“Ancora una volta i lavoratori della Cittadella della Carità di Taranto non percepiranno la tredicesima mensilità di stipendio come stabilito dai termini contrattuali”, denuncia Errica Telmo, segretario della UGL Salute Taranto.

”La bruttissima notizia è stata comunicata, peraltro in via informale, lo scorso 18 dicembre quando siamo anche stati messi a conoscenza della cessione di un ramo d’azienda – aggiunge -. La realtà è che a pagare a caro prezzo il totale stato d’incertezza sono, come sempre, gli operatori sanitari che non hanno avuto alcuna assicurazione su modalità e tempistiche sul pagamento della tredicesima mensilità, in un momento economicamente difficilissimo, ma anche sul futuro della Cittadella della Carità”.

”È facile immaginare con quale stato d’animo i professionisti si apprestino, con le loro famiglie, ad affrontare delle festività cariche di preoccupazione sul proprio futuro lavorativo. La UGL Salute chiede a gran voce l’immediata erogazione di quanto dovuto e che le istituzioni cittadine e regionali si adoperino per salvaguardare il futuro di una struttura storica di Taranto e degli operatori sanitari che ormai da tempo svolgono, con diligenza e professionalità, e proprie mansioni pur in uno statio di costante incertezza. Assicuriamo a tutti che terremo alta l’attenzione pronti a far valere in ogni sede, anche a livello nazionale, i diritti dei lavoratori. Salviamo La Cittadella della Carità”, conclude la sindacalista.

