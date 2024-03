Taranto, il PD replica a Melucci: ‘Non ci lasciamo intimidire’

“Le parole utilizzate qualche giorno fa dal sindaco Melucci sono gravi e lasciano presagire una deriva politica autoritaria e destrorsa, in linea con le sue gesta furiose degli ultimi mesi”, dice in una nota Anna Filippetti, segretaria provinciale del Partito Democratico.

”Non cederemo a promesse di querela e a violazioni degli spazi di democrazia. L’Italia è un Paese forte e bilanciato e anche le istituzioni locali lo sono, proprio per arginare comportamenti simili e garantire che le istituzioni servano i cittadini. I tribunali o le “promesse” di denunce sono invece sbilanciamento e fallimento politico”, continua Filippetti.

”Continueremo a fare politica per la nostra città presidiando gli spazi di intervento, controllando gli atti e denunciando in ogni sede qualsiasi cosa non rispetti le leggi o non abbia a cuore il bene della città. Proprio quella città che continua a essere la grande assente di tutte le note stampa o le giravolte politiche del sindaco”.

“Lo invitiamo a rilassarsi, smettere di occuparsi di politica romana e concentrarsi sull’amministrazione con i suoi nuovi alleati di centro destra, dato che sono evidenti a tutti i pessimi risultati degli ultimi mesi. Con i nostri parlamentari vigileremo che nessuno osi comprimere spazi di democrazia verso Taranto, verso la politica e verso i cittadini”, conclude Anna Filippetti.

