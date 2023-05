Taranto, il 22 giugno arriva Russel Crowe

TARANTO – Manca solo l’ufficialità.

Ci sarà anche Taranto tra le tappe italiane del tour musicale di Russel Crowe, a tutti noto come vincitore del Premio Oscar nel 2001 per il ruolo di migliore attore protagonista con “Il Gladiatore” di Ridley Scott.

L’attore, regista e produttore neozelandese terrà un concerto con il suo gruppo, gli Indoor Garden Party, giovedì 22 giugno nella città dei Due mari, probabilmente nell’arena della Villa Peripato. Dopo circa un mese di trattative sembra giungere un esito positivo per quella che si configura come una collaborazione tra i teatri cittadini, il Comunale Fusco e l’Orfeo. Sul palco, con Crowe alla voce e chitarra, i The Gentlemen Barbers e la cantante irlandese Lorraine O’Reilly.

La tappa tarantina dovrebbe essere la seconda in Italia, dopo quella di Catanzaro del 20 giugno: il tour musicale è cominciato lo scorso anno in Australia.

Vincitore del Premio Oscar nel 2001 per suo ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il Gladiatore e nominato sempre come miglior attore per Insider – Dietro la verità e per A Beautiful Mind, vincitore del Golden Globe come miglior attore drammatico per A beautiful mind e come Migliore attore in una miniserie o film televisivo per The Loudest Voice – Sesso e potere, Crowe è anche regista di due film, The Water Diviner (2014) e Poker Face (2022).

