Taranto: I numeri premiano i rossoblù

TARANTO – Ultime ore di relax per il Taranto prima della ripresa delle sedute d’allenamento in preparazione al derby col Foggia fissato per il prossimo 6 gennaio. Più che positivo il bilancio del girone d’andata che, a conti fatti, ha certificato un importante cambio di strategia in termini d’obiettivi: partecipare ai playoff sarebbe un traguardo prestigioso, farlo giocando le prime gare in casa o entrare negli spareggi più in là ancora di più. E se la Juve Stabia, al momento, conduce un campionato a parte, le altre sono tutte in orbita Taranto: la Casertana precede gli ionici di appena due punti, questi ultimi, però, ne hanno uno e tre in più, rispettivamente, di Crotone e Benevento e vantano un netto +8 sull’undicesimo posto, il primo utile a non disputare gli spareggi-promozione.

I numeri, quindi, sono tutti dalla parte del Taranto, chiamato a disputare un girone di ritorno in parallelo con quello d’andata: a più riprese, calciatori e tecnico hanno affermato di non volersi porre alcun limite ed effettivamente farlo sarebbe deleterio. Le conferme, però, sono attese nel 2024 anche grazie a quelli che saranno gli interventi in sede di mercato, finalizzati a rimpinguare un organico che necessita soltanto di qualche aggiustamento.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp