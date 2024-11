Taranto: Gravina ed Emiliano al vandalizzato campo ‘Angeli custodi’

Nel pomeriggio di martedì 19 novembre, la delegazione guidata da Emiliano e Gravina ha fatto visita al campo di calcio della Parrocchia SS. Angeli Custodi, nel quartiere Tamburi di Taranto, luogo simbolo di aggregazione sociale per i bambini e gli adolescenti della zona, che recentemente è stato bersaglio di episodi di vandalismo. Ad accoglierli il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il parroco don Alessandro Argentiero.

A conclusione il presidente di Soleterre Rizzi ha spiegato come sia “fondamentale aprire le porte dell’oncologia pediatrica di Taranto per dare la possibilità alle persone di partecipare al miglioramento della qualità delle cure dei bambini sostenendo Soleterre, una Fondazione che dal 2018 interviene con supporto psico-oncologico e formazione dei medici, fondamentali per affrontare la sfida che la malattia rappresenta per l’intero nucleo familiare”.

