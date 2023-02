TARANTO – Migliaia di giocattoli e contenitori in plastica senza le dovute certificazioni sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Taranto dopo alcuni controlli eseguiti presso alcuni esercizi commerciali del capoluogo finalizzati al contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi hanno permesso di individuare e di sottoporre a sequestro oltre 6.000 prodotti, tra i quali giocattoli, articoli in plastica per uso alimentare e profumi, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo” concernenti la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il Paese di origine, nonché l’eventuale presenza di sostanze in grado di arrecare danno all’uomo o all’ambiente.

All’esito dei pertinenti accertamenti sono stati quindi segnalati alla competente Autorità amministrativa i titolari delle due rivendite tarantine ispezionate.

Le indagini dei Finanzieri jonici sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, nonché al recupero a tassazione dei ricavi derivanti da tali condotte illecite.

Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.

Condividi su...



Linkedin

email