BARI – Ha perso la vita in seguito a un’esplosione all’interno di un locale in via Tenente Pilota Licio Carri, traversa di via Giulio Petroni. L’uomo di età compresa tra i 70 e i 75 anni si trovava al momento dell’esplosione all’interno del garage insieme a un’altra persona rimasta ferita. Il forte boato è stato assordante secondo quanto riferito da alcune persone presenti sul luogo dell’accaduto, il locale si trova infatti molto vicino all’Hotel Excelsior. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e la Polizia di Stato insieme alla Scientifica per ricostruire l’accaduto. Secondo i primi accertamenti l’uomo si trovava su una scala e stava intervenendo su un impianto antincendio che si trovava all’interno dei box condominiali. A causare la sua caduta e poi decesso l’esplosione di una bombola di gas.

Ilaria Delvino

