Taranto, Garau: “Contro il Catania ci sarà da lottare”

La sconfitta contro la Juventus Next Gen ha incupito l’umore della piazza tarantina. Gli ionici, infatti, non hanno sfruttato lo scontro diretto, soccombendo in quel di Biella. Un match commentato così dall’esterno Ottavio Garau nel corso della trasmissione Rossoblu, in onda su Teleregione: “Avevamo preparato la partita in un altro modo, non siamo riusciti a rispettare le direttive del mister. Con lo scorrere dei minuti siamo riusciti a recuperare ma non è bastato. È stata una sfida complicata e non abbiamo sfruttato al meglio l’occasione. Inizialmente eravamo un po’ in affanno, anche mentalmente. Posso assicurare, però, che il coraggio non manca a questa squadra”.

In merito all’umore all’interno dello spogliatoio, Garau ha rassicurato: “Perdere uno scontro diretto così non è mai facile ma siamo uniti. Ci alleniamo per fare bene, diamo l’anima sia in allenamento che in campo e il morale non è basso. Ce la mettiamo tutta”.

Intanto, il Taranto potrebbe passare presto nelle mani della società americana Apex Capital Global LLC. L’ex Juve Stabia, però, ha precisato: “Tra di noi parliamo poco di ciò che non riguarda il campo. Il nostro pensiero è lavorare bene per i tifosi e per il bene del club”.

Il prossimo avversario dei rossoblu sarà il Catania. Contro gli etnei, Garau e compagni proveranno a risalire la china per continuare ad inseguire il sogno salvezza: “Vogliamo portare a casa un risultato importante. Contro gli etnei sarà una partita difficile in cui ci sarà da lottare. È una gara molto sentita dalla piazza e affronteremo una squadra ben strutturata. Sarà una bella battaglia”.

Infine, il numero 27 ionico ha rivolto un appello al pubblico: “Ai tifosi dico di sostenerci sempre. Sono molto importanti per noi e senza di loro è difficile. In questo momento di difficoltà chiedo loro di darci una mano”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author