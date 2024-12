Europeo U21: l’Italia nel Gruppo A con Slovacchia, Spagna e Romania

La Nazionale Under 21 italiana affronterà Slovacchia, Spagna e Romania nel Gruppo A della fase finale dell’Europeo Under 21, in programma dall’11 al 28 giugno 2025 in Slovacchia. Gli Azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, inizieranno il torneo mercoledì 11 giugno a Trnava contro la Romania, per poi sfidare i padroni di casa sabato 14 e chiudere la fase a gironi contro la Spagna martedì 17. Tutte le partite del Gruppo A si disputeranno all’Anton Malatinský Stadium di Trnava, con due posti in palio per i quarti di finale.

Il sorteggio, avvenuto a Bratislava, è stato condotto da Vratislav Greško, ex giocatore di Inter e Parma, e Juraj Kucka, che in Italia ha militato con Genoa, Milan e Parma. L’Italia, partita in seconda fascia, affronterà avversarie di alto livello, tra cui i vicecampioni d’Europa della Spagna e i padroni di casa della Slovacchia.

UEFA EURO UNDER 21 2025: i gironi

Gruppo A : Slovacchia, Spagna, Italia, Romania

: Slovacchia, Spagna, Italia, Romania Gruppo B : Cechia, Inghilterra, Germania, Slovenia

: Cechia, Inghilterra, Germania, Slovenia Gruppo C : Portogallo, Francia, Polonia, Georgia

: Portogallo, Francia, Polonia, Georgia Gruppo D: Finlandia, Paesi Bassi, Ucraina, Danimarca

Il calendario dell’Italia nel Gruppo A (a Trnava, orari da definire)

Mercoledì 11 giugno : Italia-Romania

: Italia-Romania Sabato 14 giugno : Slovacchia-Italia

: Slovacchia-Italia Martedì 17 giugno: Spagna-Italia

