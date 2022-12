Taranto: Galigani, ‘Credere in squadra e società’

Condividi su...

Di Lorenzo Ruggieri) “Abbiamo iniziato la stagione in sordina ma, con il lavoro, sono giunti 26 punti in 17 partite. La classifica è frutto della mano di Capuano, di Evangelisti e dei sacrifici del presidente. Il settimo posto è più che meritato, abbiamo uno spogliatoio invidiabile e diversi giocatori hanno registrato una crescita notevole. La gara col Messina è stata bella anche per i tifosi, i quali devono cominciare a credere in questi ragazzi e nella società. L’umiltà è il nostro motto e la nostra forza, dobbiamo continuare a crederci rimanendo con i piedi per terra e lavorando per il futuro”.