NARDÒ – Barletta sottotono e Nardò che legittima la supremazia territoriale. Al Giovanni Paolo II finisce 1-0 per i granata con il gol di Dambros. Nel postpartita Nicola Ragno elogia i suoi per la prestazione contro i biancorossi, Francesco Farina conferma la performance negativa della squadra ma punta l’attenzione anche sull’episodio dubbio su Feola all’87’.

«Le immagini parlano chiaro – sottolinea il tecnico del Barletta – c’è un chiaro fallo su Feola che viene scalciato da Lanzolla in area di rigore. A questa squadra non viene fischiato un rigore a favore dalla seconda giornata nonostante tutti gli episodi controversi di questi mesi. In ogni caso, l’episodio arbitrale non può nascondere l’approccio sbagliato che abbiamo avuto ad inizio partita e ad inizio ripresa. Si deve fare meglio, ci proiettiamo immediatamente alla sfida contro il Fasano di mercoledì».

Soddisfatto Ragno, con il Nardò che ha imbrigliato la manovra offensiva del Barletta: «Siamo contenti della prestazione e dell’impegno che la squadra ci mette da inizio stagione, lavoriamo senza porci obiettivi a lungo termine. Raggiungiamo immediatamente 42 punti, poi ci fisseremo l’obiettivo dei 55 e man mano capiremo dove potremo arrivare. La Cavese è la squadra che finora è stata più regolare ed è giusto che sia in testa alla classifica».